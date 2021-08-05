Оператор связи Казахстана привлечет строительные услуги
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Восстановление экономической активности в Азербайджане сопровождается ростом числа субъектов бизнеса - министр
В Азербайджане введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутными войсками (ФОТО/ВИДЕО)
Благодаря совместным усилиям турецких и азербайджанских пожарных удалось потушить пожары в Денизли (ФОТО/ВИДЕО)
Каждый из нас должен ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности – азербайджанский депутат
Нацсовет телерадиовещания Азербайджана подвел итоги конкурса на открытие образовательного телеканала
Вакансии по ряду специальностей в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане остались свободными
На заседании Координационного штаба обсуждены вопросы выполнения работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Кандидаты в учителя хотят работать поближе к своему дому, однако это невозможно – Минобразования Азербайджана
Неправильно брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих – Минобразования Азербайджана
Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий
Действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины - депутат Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)
Экзамены для учителей математики и английского языка были относительно сложными – Минобразования Азербайджана