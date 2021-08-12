Госналоговая служба Азербайджана объявила тендер
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Президент Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова (ФОТО)
Всемирно известные врачи проведут в Баку обследование участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию МСБ (ФОТО)
Названы сроки завершения строительства железной дороги, соединяющей три провинции в Турции (Эксклюзив)
Для хранения вакцин, используемых в Азербайджане, созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя - замминистра (ФОТО)
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство
У аспирина больше побочных эффектов, чем у вакцины от COVID-19, но все его с легкостью принимают – азербайджанский врач
На свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации – новые требования в Азербайджане