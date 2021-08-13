Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги по ГРП

Тендеры 13 августа 2021 13:17 (UTC+04:00)
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