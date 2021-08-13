Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги по ГРП
Лента новостей
В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив)
Поручения Президента Ильхама Алиева в связи с тушением пожаров в Турции полностью выполнены - замминистра
Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке (ВИДЕО)
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию имущества от огня и других рисков выросли наполовину
PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу – Минобороны
С сентября в Грузии некоторые учреждения могут допускать только вакцинированных граждан или граждан с отрицательным результатом теста
Армения должна отказаться от деструктивной позиции в вопросе определения границ – азербайджанский депутат