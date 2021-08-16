ИВ Губинского района объявила тендер на работы по благоустройству
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Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital
Состоялась поездка делегации Союза молодых дипломатов Азербайджана в Губинский район при поддержке «АзИз» (ФОТО)
Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности
Группа азербайджанских пожарных, отправленных в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулась на родину (ФОТО)
«КазМунайГаз» лидирует в рейтинге компаний по раскрытию нефинансовой информации в корпоративных отчетах
«Лаборатория Касперского»: каждый шестой пользователь сервисов знакомств становился жертвой онлайн-преследования
Распространенная Арменией информация о гибели азербайджанского военнослужащего в районе Гарагеля не соответствует действительности – минобороны
На пути к Пику Ленина – велопутешественник Рамиль Зиядов "взял" высоту в 6 100 метров над уровнем моря (ФОТО)
В Азербайджане с сегодняшнего дня соцуслугами могут воспользоваться только обладатели COVID-паспортов