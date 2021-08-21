ОАО "Азерэнержи" объявило тендер
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Азербайджанский велопутешественник установил рекорд и достиг высоты 6 400 метров на Пике Ленина (ФОТО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана - МИД
Развитие внешнеэкономической деятельности Туркменистана отражено в оценках рейтингового Агентства «Fitch Ratings»
Фильм азербайджанского режиссера включен в программу "Тюркский мир" Казанского фестиваля мусульманского кино
Межправительственное сотрудничество Азербайджана и России – важный этап развития отношений в сфере ИТ – эксперт
Вакцинация от коронавируса позволит учителям получать при распределении больше учебных часов - Управление образования Баку
В соответствующую систему могут быть внесены имена лиц, вакцинированных от коронавируса за рубежом - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет - Шахмар Мовсумов