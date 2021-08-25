Казахстанское предприятие закупит автозапчасти

Тендеры 25 августа 2021 14:54 (UTC+04:00)
Казахстанское предприятие закупит автозапчасти
Азербайджанский инвестхолдинг направит свыше 78 тыс. манатов на закупку компьютерной техники
Азербайджанский инвестхолдинг направит свыше 78 тыс. манатов на закупку компьютерной техники
Продлено время работы Центров Службы &quot;ASAN&quot; в Баку, Сумгайыте и Гяндже
Продлено время работы Центров Службы "ASAN" в Баку, Сумгайыте и Гяндже
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