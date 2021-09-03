Посольство США в Узбекистане объявляет тендер на закупку товаров
Лента новостей
Улучшение платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка Азербайджана - инвесткомпания
В Казахстане рассматривается возможность производства отечественных лекарственных средств против COVID-19
Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресечены – МИД Азербайджана
В рамках программы софинансирования зарплаты в Азербайджане 932 лицам выданы направления по подходящей вакансии
Можно ли иностранцам в Азербайджане пользоваться услугами в местах, где требуется наличие COVID-паспорта?
Платформа «шести» с участием стран Южного Кавказа отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников – Захарова
В Турции встретили представителей ВВС Азербайджана, отправившихся на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО)
В Агдаме планируется реализовать проекты на основе «зеленых технологий» – спецпредставитель Президента
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента