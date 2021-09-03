Казахстанский нефтехимзавод закупит запчасти к оборудованию
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Улучшение платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка Азербайджана - инвесткомпания
В Казахстане рассматривается возможность производства отечественных лекарственных средств против COVID-19
Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресечены – МИД Азербайджана
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Можно ли иностранцам в Азербайджане пользоваться услугами в местах, где требуется наличие COVID-паспорта?