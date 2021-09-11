"Железные дороги Туркменистана" объявили тендер на установку камер видеонаблюдения
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Руководитель сайта задержан с поличным при получении взятки у должностного лица - Генпрокуратура Азербайджана
Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях – Багдад Амреев
Уникальная мечеть в Гяндже – определение времени по исчезающей тени, минбар без единого гвоздя… (ВИДЕО)
Бакинская встреча министров Тюркского совета – важный шаг для увеличения взаимных инвестиций – Торгово-промышленная палата Турции