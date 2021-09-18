Азербайджанский инвестхолдинг объявил тендер
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Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО)
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)
Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО)
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана
USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО)