Азербайджанский инвестхолдинг объявил тендер на приобретение мультимедийного оборудования
Эксперты ОИС осуществляют в Агдаме миссию по расследованию преступлений Армении, совершенных в период оккупации (ФОТО)
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Эксперты ОИС осуществляют в Агдаме миссию по расследованию преступлений Армении, совершенных в период оккупации (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной школе №88 в бакинском поселке Бина (ФОТО/ВИДЕО)
После публикации в АМИ Trend винодельческие маршруты Азербайджана включили в международный атлас главных винодельческих регионов мира
Международные эксперты направят соответствующим организациям отчет о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана
Религиозные памятники в Агдаме варварски разрушались на протяжении почти 30 лет - глава комиссии ОИС
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации
Президент Ильхам Алиев: В Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года
Президент Ильхам Алиев: Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории
Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения приняла тогда предложенный мною план, то поражение не было бы для них столь унизительным
Президент Ильхам Алиев: Каждодневная тренировка сил специального назначения была под регулярным моим контролем
Президент Ильхам Алиев: Многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою, они были просто брошены армянами
Президент Ильхам Алиев: Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже более 10 лет
Президент Ильхам Алиев: Подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта
Президент Ильхам Алиев: Любой государственный деятель должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей
С начала года объем господдержки частного сектора Азербайджана превысил 48 млн манатов - Микаил Джаббаров
В Азербайджане ведутся работы по эффективному использованию аграрного потенциала освобожденных территорий - министр
Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО)