Казахстанская нефтедобывающая компания закупит трубы
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Нужно привлечь к ответственности преступные власти Армении в международных судах – генпрокурор Азербайджана
Найдены тела около 150 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны - генпрокурор Азербайджана
Генпрокурор Азербайджана о привлечении к ответственности зарубежных компаний за незаконную деятельность в Карабахе во время оккупации
Найдены останки одного из 7 военных, пропавших без вести во время Отечественной войны Азербайджана - Кямран Алиев
Более половины грузоперевозок Азербайджана в сентябре через систему «Единое окно» пришлось на авиатранспорт
За преступления против азербайджанцев на войне в международный розыск объявлены 24 армянина – генпрокурор
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя - литовский журналист
После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство
Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму
В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии Нахчывана состоялись тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом (ФОТО/ВИДЕО)
Для соцподдержки семей шехидов и участников войны в Азербайджане внесены изменения и дополнения в ряд законов
Парламент Азербайджана утвердил законопроект об освобождении инвалидов войны от уплаты ряда видов госпошлины