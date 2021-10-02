Казахстанский завод закупит огнеупорные материалы
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Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Джазира» от 2 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО)
По факту въезда Саакашвили в Грузию начато расследование по обвинению в незаконном пересечении границы
Азербайджанский политический обозреватель: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не обеспечили мир и безопасность в регионе
Историческая Победа всегда будет источником нашей гордости - пилоты ВВС Азербайджана, наносившие по противнику сокрушительные удары (видеопроект "Актуально с Сахилем Керимли")
Мы никогда не забудем ненависть, направленную против Азербайджана и поддерживающей его Турции - Эрдоган
В Азербайджане еще 25 субъектов предпринимательства зарегистрированы на предмет пищевой безопасности