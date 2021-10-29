Ж/д оператор Казахстана закупит аккумуляторы
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Азербайджанский поэт отмечен престижной премией в Москве. Сахиб Мамедов награжден золотым знаком и званием "Золотое перо Руси" (ФОТО)
Оружие, использованное во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, демонстрируется на ярмарке Zəfər (ФОТО)
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастлив на свадьбе первой внучки (ФОТО)
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро продолжают снижаться до рекордно низких показателей
Туркменистан взаимодействует с Казахстаном в вопросах укрепления региональной и глобальной безопасности
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана встретился с победителем конкурса "Yüksəliş" (ФОТО)
Ереван на протяжении всего карабахского конфликта пытался разыграть примитивную «двухходовку» - Youtube-канал VMedia (ВИДЕО)
Государство всегда оказывало нам поддержку - жители восстановленных в Агдаме домов (Trend TV) (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане рассматривается вопрос снижения возраста подлежащих вакцинации от COVID-19 граждан - депутат
«Лаборатория Касперского» рассказывает об эволюции русскоговорящей киберпреступности за последние пять лет
Приватизируется ряд предприятий ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и находящихся на его балансе объектов – Распоряжение
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана в октябре через систему «Единое окно» пришлось на автотранспорт
Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане делает необходимой вакцинацию третьей дозой - минздрав
Центробанк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
На освобожденных землях Азербайджана до конца года планируется строительство 11 водомерных станций - замминистра