Госконцерн Туркменистана привлечет услуги по строительству производственной установки
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Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию
В Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане
В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО)
В Госфильмофонде Азербайджана открылась выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнёрами
В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при Президенте Республики Корея (ФОТО/ВИДЕО)
В Бакинской высшей школе нефти стартовала студенческая спартакиада, посвященная 10-летию создания вуза (ФОТО)
Иранские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных азербайджанских земель - глава МИД
В Баку состоялась торжественная церемония закрытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Кульминация юбилейного торжества Бакинской музыкальной академии - грандиозный концерт, россыпь цветов, большой торт и овации! (ВИДЕО, ФОТО)