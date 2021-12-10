Порт в Казахстане закупит природный газ
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Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства - депутат
Агентство Азербайджана по развитию МСБ запускает новый проект для специалистов в сфере предпринимательства - Орхан Мамедов
Необходимо развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью - Фарид Гайыбов
Грузия наращивает усилия в области цифровой экономики для развития электронной торговли - Еврокомиссия
Состояние здоровья Салеха Рустамова находится под постоянным наблюдением врача - Минюст Азербайджана