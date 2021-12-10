Туркменский госконцерн закупит буровое оборудование
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К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО)
У штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость - азербайджанский инфекционист
В Азербайджане определяются требования по аудиовизуальному вещанию в дни всенародной скорби и траура
В Азербайджане поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию выросли на 8%
За первую декаду декабря на освобожденных территориях обезврежены 342 мины – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа в период военного и чрезвычайного положения
Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства - депутат
Агентство Азербайджана по развитию МСБ запускает новый проект для специалистов в сфере предпринимательства - Орхан Мамедов
Необходимо развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью - Фарид Гайыбов