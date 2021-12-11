Казахстанское АО закупит электродвигатели

Тендеры 11 декабря 2021 09:57 (UTC+04:00)
Казахстанское АО закупит электродвигатели
Лаборатория Касперского рекомендует: 6 способов защиты от фишинга
Лаборатория Касперского рекомендует: 6 способов защиты от фишинга
В азербайджанском Unibank разрабатывают новый формат подачи банковских услуг клиенту
В азербайджанском Unibank разрабатывают новый формат подачи банковских услуг клиенту
Азербайджанский Unibank о возможном преобразовании в цифровой банк
Азербайджанский Unibank о возможном преобразовании в цифровой банк
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Призываем Армению отказаться от попыток воспрепятствовать мирному процессу - МИД Азербайджана Политика 11:00
Ужесточение монетарной политики в пандемию COVID-19 снижает платежеспособность заемщиков - глава Нацбанка Грузии Грузия 10:57
Интерконнектор с TAP превратят Александруполис в новый энергетический хаб – глава МИД Греции Энергетика 10:53
Торнадо обрушилось на склад Amazon в Иллинойсе США 10:34
Лаборатория Касперского рекомендует: 6 способов защиты от фишинга ИКТ 10:29
Подтвержден факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана Политика 10:22
Состоялась церемония выпуска «Базового курса морских коммандос» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:11
Казахстанское АО закупит электродвигатели Тендеры 09:57
Нефтесервисная компания Казахстана закупит стальные листы Тендеры 09:56
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 09:54
В Сан-Марино 22 декабря начнут использовать "Спутник Лайт" как бустерную дозу Европа 09:44
В Азербайджане предложено ужесточить ответственность за нарушение закона "О туризме" Общество 09:29
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) Социум 09:22
Несколько человек погибли в результате взрывов в лагере беженцев в Ливане (Обновлено) В мире 08:48
В результате торнадо в штате Арканзас погибли два человека США 08:19
Зависимость Казахстана от конъюнктуры глобального сырьевого рынка создает дополнительные риски для стабильности валюты - инвесткомпания Бизнес 08:00
На Apple подали в суд из-за "небезопасности" смарт-часов компании В мире 07:47
Турция обнаружила нефть на границе с Сирией (ВИДЕО) Турция 07:30
Всемирный банк задействует $280 млн из замороженной помощи для Афганистана В мире 07:04
Протесты вспыхнули в Аргентине после убийства полицейским подростка В мире 06:33
«Барселона» может расстаться с ведущими игроками из-за убытков от вылета из ЛЧ Спорт 06:22
В США успешно протестировали РНК-вакцину от ВИЧ В мире 05:53
Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту В мире 05:21
США продадут 18 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США 04:53
Польша ужесточает правила въезда в страну Европа 04:21
Ракета New Shepard отправится в суборбитальный полет с туристами на борту В мире 03:47
Франция откроет архивы войны в Алжире Европа 03:14
Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года Европа 02:39
В Британии допустили 1 млн случаев заражения «Омикрон»-штаммом к концу года Европа 02:11
Годовая инфляция в США достигла максимума почти за 40 лет США 01:41
Китай вмешался в погодные условия В мире 01:13
США заявили о готовности к диалогу с Россией по спорным вопросам США 00:28
Чистая прибыль коммерческих банков Грузии снизилась Грузия 00:01
Свет добра и веры... Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля "Sonsuz Tanrı məhəbbəti" (ФОТО) Культура 10 декабря 23:38
В Турции продолжаются испытания первого в мире дрона с лазерным оружием Турция 10 декабря 23:36
Бизнес круги Узбекистана и Азербайджана все больше расширяют направления совместного сотрудничества Экономика 10 декабря 23:09
Объем проблемных кредитов узбекских банков вырос почти в 3 раза Узбекистан 10 декабря 22:45
США поприветствовали решение суда в Лондоне об экстрадиции Ассанжа В мире 10 декабря 22:17
Глава МИД Азербайджана принял посла Кореи (ФОТО) Политика 10 декабря 21:42
Рейтинг Бориса Джонсона упал до рекордно низкой отметки Европа 10 декабря 21:13
В Азербайджане определен порядок использования информации в СМИ Общество 10 декабря 20:36
Замглавы МИД Азербайджана прокомментировал встречу в формате “3+3" в Москве Политика 10 декабря 20:33
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Политика 10 декабря 20:10
Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией увеличился более чем на треть Экономика 10 декабря 19:52
Bank Respublika готов к системам PayPal - руководитель департамента Финансы 10 декабря 19:40
Состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" Политика 10 декабря 19:28
В азербайджанском Unibank разрабатывают новый формат подачи банковских услуг клиенту Экономика 10 декабря 19:20
Рафиг Новрузов удостоен ордена ООН "Сенатор" за вклад в развитие мировой науки и образования (ФОТО) Социум 10 декабря 19:15
В Союзе композиторов Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Социум 10 декабря 19:06
Проект "Шах Дениз" видится нам многообещающим с коммерческой точки зрения – SOCAR Экономика 10 декабря 18:59
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 10-летию Пространства современного искусства YARAT (ФОТО) Общество 10 декабря 18:57
Законопроект "О медиа" должен рассматриваться как платформа будущего - Миршахин Агаев Общество 10 декабря 18:37
В законопроекте "О медиа" отражена недопустимость незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане Общество 10 декабря 18:26
Необходимо решить все проблемы региона своими усилиями - важность формата "3+3" Политика 10 декабря 18:18
Порты Турции перевалили свыше 14 млн тонн грузов из Египта Турция 10 декабря 18:17
Порты Турции перевалили более 3 млн тонн грузов с Мальты Турция 10 декабря 17:55
ВБ о росте экспортно-импортных операций Азербайджана за 10 месяцев 2021 г. Экономика 10 декабря 17:54
На освобожденных территориях Азербайджана для предпринимателей будут установлены таможенные и налоговые льготы Политика 10 декабря 17:43
Порты Турции перевалили около 50 млн тонн грузов из России Турция 10 декабря 17:42
Туркменистан и Россия договорились об открытии логистического центра в российском порту Транспорт 10 декабря 17:40
К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор Политика 10 декабря 17:35
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 10 декабря 17:33
На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам Политика 10 декабря 17:33
Порты Турции перевалили более 18 млн тонн грузов из Италии Турция 10 декабря 17:30
Временное соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Ирана продлят на три года или до подписания договора Экономика 10 декабря 17:29
Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ почти на четверть Экономика 10 декабря 17:28
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане Общество 10 декабря 17:23
В Азербайджане газете "Республика" будет оказана финансовая помощь Общество 10 декабря 17:19
До скольких лет выплачиваются алименты? Консультации специалистов 10 декабря 17:15
Всемирный банк повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 1% Экономика 10 декабря 17:09
"Саммит за демократию" в США как пример политики "разделяй и властвуй" Политика 10 декабря 17:05
Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО) Общество 10 декабря 16:56
Германия согласилась принять 25 тыс. афганских беженцев Европа 10 декабря 16:53
«Клуб предпринимателей» провел собрание бизнесменов Экономика 10 декабря 16:49
Турецкий порт Botaş перевалил свыше 10 млн тонн грузов Турция 10 декабря 16:45
Порты Турции перевалили свыше 2 млн тонн грузов из Португалии Турция 10 декабря 16:44
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях Политика 10 декабря 16:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 10 декабря 16:38
Азербайджан за 10 месяцев экспортировал в Австрию более 80 тыс. тонн нефти Экономика 10 декабря 16:38
В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 946 человек Общество 10 декабря 16:36
Азербайджанский Unibank о возможном преобразовании в цифровой банк Экономика 10 декабря 16:36
В Азербайджане устанавливаются случаи исключения медиа-субъектов из реестра Общество 10 декабря 16:26
Туркменский госконцерн закупит буровое оборудование Тендеры 10 декабря 16:22
Численность наемных работников в Азербайджане превысила 1,7 млн человек Экономика 10 декабря 16:14
Объявлен размер первоначальных инвестиций в Агдамский промпарк Экономика 10 декабря 16:12
В Азербайджане налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору выросли почти на 15% Финансы 10 декабря 16:08
Джазовый квартет Шаина Новрасли выступил на Expo Dubai 2020, который длится 182 дня (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10 декабря 16:08
Германия намерена расширить деловое сотрудничество с Грузией Грузия 10 декабря 16:07
Турецкий порт Бандырма принял более 800 судов Турция 10 декабря 16:06
Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию Европа 10 декабря 15:59
К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10 декабря 15:59
В Азербайджане устанавливается порядок опровержения, ответа и правки в онлайн-медиа Общество 10 декабря 15:51
Армения признала потери в результате собственной провокации на кяльбаджарском направлении Политика 10 декабря 15:49
Турецкий порт Гемлик перевалил более 11 млн тонн грузов Турция 10 декабря 15:49
Сумгайытский химический промпарк увеличил экспорт продукции на 110% Экономика 10 декабря 15:43
У штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость - азербайджанский инфекционист Общество 10 декабря 15:42
Названа цель подготовки в Азербайджане нового законопроекта "О медиа" Общество 10 декабря 15:38
Илон Маск продал акции Tesla на сумму $963 млн США 10 декабря 15:31
От мин очищено 74 га земель для Агдамского промпарка Бизнес 10 декабря 15:24
ВТБ (Азербайджан) о стратегии развития банка до конца 2022 года Экономика 10 декабря 15:24
Все новости