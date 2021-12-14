Казахстанская компания привлечет услуги по ремонту компрессора
Соглашения о свободной торговле между Азербайджаном, Грузией и Турцией уже создают комфортные условия для развития бизнес-сектора - Натия Турнава
Освобождение территорий Азербайджана создало новые возможности для экономического сотрудничества с Турцией и Грузией – Микаил Джаббаров
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В Азербайджане Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений объявляет открытый тендер
Открытие Зангезурского коридора определит новые приоритеты в туристической сфере - азербайджанский депутат
Соглашения о свободной торговле между Азербайджаном, Грузией и Турцией уже создают комфортные условия для развития бизнес-сектора - Натия Турнава
В Баку состоялась церемония подписания пяти меморандумов и соглашений между Азербайджаном, Грузией и Турцией (ФОТО)
Зангезурский коридор откроет новые альтернативы в логистике и торговле - Организация по внешнеэкономическим связям Турции
Освобождение территорий Азербайджана создало новые возможности для экономического сотрудничества с Турцией и Грузией – Микаил Джаббаров
Мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха - и.о главы AZPROMO
В рамках инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой проекта в городе Шуша прошла массовая акция по посадке деревьев (ФОТО)
«Лаборатории Касперского» приглашает принять участие в пресс-конференции, которая пройдёт в формате записи подкаста «Смени пароль!» 14 декабря в 12:00
Бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия: новый импульс развитию трехстороннего сотрудничества - АНАЛИЗ
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию для участия в VI Саммите программы «Восточное партнерство» (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом - директор британской компании Mangera
В Азербайджане члены Совета и председатели комитета при Совете палаты обсудили вопросы по актуальным проблемам аудита
Памятники материальной культуры в Карабахе были подвергнуты невероятным разрушениям - итальянский специалист