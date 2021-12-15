Нефтесервисная компания Казахстана закупит битум
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Узбекистан нацелен на дальнейшее развитие партнерских отношений с Азербайджаном - советник посольства
«Азерхалча» представила свою продукцию российскому зрителю на азербайджанском национальном вечере «Азербайджанские ковры на берегу «Каспиан» (ФОТО/ВИДЕО)
В рамках бренда Made in Uzbekistan в Азербайджан прибыли представители более 80 узбекских компаний (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Туркменистан активно работает над формированием мультимодальных транспортно-транзитных коридоров – эксперт
Макрон и Путин подтвердили согласие использовать свой авторитет для скорейшего принятия мер доверия между Баку и Ереваном
Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации государственной границы
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО/ВИДЕО)
Путин и Макрон надеются на продуктивность предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Некоторые высказывания Сафара Мехтиева вырваны из контекста - Государственный таможенный комитет Азербайджана
В Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы достигли соглашения о строительстве железной дороги, а также магистральной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Армению
В Брюсселе состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным поставщиком природного газа в 4 страны-члена НАТО, и их число может возрасти
Президент Ильхам Алиев: Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре