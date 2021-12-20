Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы
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Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья
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Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО)
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Космография Лейлы Азимбековой "Отличная от других" – живописные картины врача, исцеляющие душу (ФОТО)
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Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин (ФОТО/ВИДЕО)