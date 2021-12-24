Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти
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Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу (ВИДЕО)
Фонд возрождения Карабаха готов оказать поддержку и в области защиты окружающей среды на освобожденных территориях
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев блестяще сыграл решающую роль в Победе во второй Карабахской войне - спецпредставитель Президента России (ВИДЕО)
Министерство молодежи и спорта Азербайджана подготовило видеоролик по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Инстаграм по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
МККК пожертвовал азербайджанскому агентству 20 комплектов индивидуальных защитных принадлежностей (ФОТО)
В Азербайджане количество пользователей электронных услуг в сфере управления недвижимостью увеличилось почти на 60%
Самый достойный представитель самой трудной профессии - видеосюжет AzTV о деятельности Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев создал процветающий, современный и безопасный Азербайджан для будущих поколений – мировые политики поздравляют главу государства (ВИДЕО)