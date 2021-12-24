Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставит на аукцион именные бездокументарные облигации

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана 27 декабря 2021 года выставит на аукцион на Бакинской фондовой бирже (БФБ) именные бездокументарные облигации на сумму в 40 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Согласно информации, цена аукциона составляет 1001,08 маната.

Общий объем эмиссии составляет 40 миллионов манатов при номинальной стоимости одной ценной бумаги в 1 000 манатов и процентной ставке в три процента.

Срок погашения облигаций 27 лет. Андеррайтером выступит “İnvest-AZ İ.Ş” ЗАО.

Напомним, что облигации выпускаются Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана для обеспечения финансирования ипотечных кредитов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)