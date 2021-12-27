Казахстанское АО закупит автозапчасти
Лента новостей
Youtube-канал VMedia: "Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?" (ВИДЕО)
Иран заинтересован в скорейшем восстановлении всех железнодорожных коммуникаций на Южном Кавказе - глава МИД (Эксклюзив) (ВИДЕО)
EMIN завершил концертный тур 2021 года в Баку и вручил ключи от квартиры победительнице акции "Репутация" (ФОТО)
В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО)
Производимые в Азербайджане маски на 99% защищают людей от вирусов - руководитель Бакинской текстильной фабрики