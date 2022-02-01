Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы

Тендеры 1 февраля 2022 09:40 (UTC+04:00)
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы
ЕС выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
ЕС выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Пашинян назвал предложения РФ по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми
Пашинян назвал предложения РФ по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми
Президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе
Президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Состоялась первая процентная выплата по облигациям SOCAR (ФОТО) Энергетика 10:57
Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей психолога в школах Баку Общество 10:55
Обнародован рост экспорта Азербайджана по итогам 2021 г. Экономика 10:45
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке Саркисяна Армения 10:43
В Азербайджане начало вещание первое радио тюркоязычных стран действующее в формате «Азербайджан/Тюркский мир»! Общество 10:31
В Азербайджане иностранцы начали больше расплачиваться банковскими картами Экономика 10:28
Камеры МАГАТЭ установлены на иранском объекте в Исфахане Ядерная программа 10:14
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:14
Сегодня в Азербайджане вступает в силу новое требование к госслужащим по вакцинации от COVID-19 Общество 10:04
Поздравления из Москвы от народного артиста Азербайджана Культура 09:51
Национальный олимпийский комитет Азербайджана неизменно придерживается ценностей олимпизма - Чингиз Гусейнзаде Общество 09:41
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 09:40
Сегодня парламент Азербайджана обсудит 12 вопросов Политика 09:40
Цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+ Энергетика 09:36
В прошлом году Турцию посетили около 500 тыс. граждан Азербайджана Турция 09:02
Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева термин "Зангезурский коридор" прочно вошел в международный лексикон – народный писатель Натиг Расулзаде Политика 09:01
Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя Администрации президента Казахстан 08:58
В Кито из-за затоплений погибли как минимум 11 человек В мире 08:57
В Кыргызстане нашли уничтожающие раковые клетки вещества в цветке Кыргызстан 08:27
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий спикера Мажилиса Казахстана Казахстан 08:01
Ученые назвали категорию людей с тяжелым течением омикрона В мире 07:37
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram В мире 07:08
Внесены изменения в состав Бюро Политического совета правящей партии Казахстана Nur Otan Казахстан 06:37
Байден уведомил Конгресс о намерении назначить Катар основным союзником вне НАТО США 06:11
В Австрии ожидается принятие закона об обязательной вакцинации от ковида Европа 05:37
Россия ответила США на предложения по безопасности США 05:02
Четыре человека пострадали из-за пожара в скважине под Сургутом Россия 04:28
Госдеп призвал Иран к прямому диалогу по ядерной сделке США 03:54
Медрегулятор США полностью одобрил вакцину от Moderna США 03:22
На Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе Другие страны 02:53
Врач заявил о риске потери голоса после "омикрона" В мире 02:31
Турция уверенно движется к намеченным целям - Эрдоган Турция 01:57
Цена на газ в Европе снизилась Европа 01:28
Милонова не пустили в Финляндию из-за аннулирования его визы Польшей без уведомления Россия 00:53
Блинкен надеется услышать от Лаврова реакцию РФ на ответ США по гарантиям безопасности Россия 00:35
Тегеран ждет политического решения от Вашингтона - МИД Ирана Политика 00:03
Команда « Land of Fire», завоевавшая кубок мира по поло, возвратилась на Родину Спорт 31 января 23:36
Путин и Макрон обсудили вопросы предоставления РФ гарантий безопасности Россия 31 января 23:20
Кредитный портфель частных банков в Узбекистане значительно возрос Узбекистан 31 января 23:05
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом Грузия 31 января 23:02
Туркменистан выставил на торги производимый в стране сорт авиатоплива Бизнес 31 января 22:53
ТОП-10 банков Азербайджана по объему наличных средств Финансы 31 января 22:47
Рэнкинг банков Азербайджана по объему чистой прибыли Финансы 31 января 22:44
Holcim и Bloomberg Медиа совместно изучают систему циркулярных городов с помощью созданного барометра Экономика 31 января 22:34
Bank Respublika и EFSE подписали кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах Азербайджана Финансы 31 января 22:22
Центробанк Азербайджана обнародовал объем банковских вкладов населения Финансы 31 января 22:15
Существенный рост цен негативно сказывается на экономике Казахстана - Нацбанк Бизнес 31 января 22:14
Мы нарастили объемы поставок газа из Азербайджана - Эрдоган Турция 31 января 22:07
Экономический рост в Грузии в 2021 году превысил прогнозы - министр Грузия 31 января 22:06
Обнародованы банки Азербайджана, предоставившие наибольшую сумму льготных кредитов Экономика 31 января 21:58
Мой караван слов - памяти Османа Ахмедоглу Культура 31 января 21:57
Ученые предложили направить 46% мировых запасов вакцин в развивающиеся страны В мире 31 января 21:51
Активы "Finca Azerbaijan” возросли Финансы 31 января 21:43
Объем высоколиквидных активов в Узбекистане значительно вырос Узбекистан 31 января 21:31
В Баку реализуется пилотный проект помощи бездомным животным Общество 31 января 21:28
Единственным средством для защиты от коронавируса является вакцинация - Рашад Махмудов Общество 31 января 21:03
В феврале температура воздуха будет близка к климатической норме - Умайра Тагиева Общество 31 января 20:52
В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год (ФОТО/ВИДЕО) Политика 31 января 20:29
В Азербайджане завершено судебное расследование по делу бывшего главврача модульного госпиталя МЧС Общество 31 января 20:20
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер Тендеры 31 января 20:09
В РИКЦ назвали число бесплатных мест для азербайджанских студентов Азербайджан 31 января 19:55
Бизнесмен Хафиз Мамедов попросил неделю на погашение оставшейся задолженности - Госналоговая служба Общество 31 января 19:52
Между портами Баку и Туркменбаши расширяется транспортная связь Транспорт 31 января 19:52
Мечта о "великой Армении" разгромлена, какой будет дальнейшая судьба Армении? - Сахиль Керимли Политика 31 января 19:46
Джахит Багчи встретился со студентами из Турции, обучающимися в Азербайджане (ФОТО) Общество 31 января 19:38
В Азербайджане с завтрашнего дня водители смогут получать "знак отличия" онлайн Общество 31 января 18:54
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн Общество 31 января 18:40
В Азербайджане реорганизованы некоторые медицинские колледжи Общество 31 января 17:58
О детях войны… В Азербайджане завершены съемки фильма "Большой красный дом" (ФОТО) Культура 31 января 17:41
SOCAR и японская нефтяная компания проведут сейсморазведку в Азербайджане Энергетика 31 января 17:36
Закир Гасанов посетит Турцию Политика 31 января 17:32
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank! Экономика 31 января 17:28
Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии Политика 31 января 17:25
Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников США 31 января 17:24
В АЖД рассказали о соблюдении правил карантинного режима на Абшеронской кольцевой железной дороге Общество 31 января 17:22
В Джалилабаде стартовали тренинги по проекту «Молодежная бизнес-мастерская» (ФОТО) Бизнес 31 января 17:21
Вице-президент ОАЭ обсудил с президентом Израиля перспективы двустороннего сотрудничества Израиль 31 января 17:19
Мера пресечения в отношении Хафиза Мамедова изменена на домашний арест Общество 31 января 17:19
У берегов Нидерландов произошло столкновение судов Европа 31 января 17:14
Сербия назвала сроки получения доступа к азербайджанскому газу (Эксклюзив) Энергетика 31 января 17:12
В ФК "Карабах" рассказали, в какой стране может пройти матч с "Марселем" Общество 31 января 17:09
Возрос объем проблемных кредитов в банках Узбекистана Узбекистан 31 января 17:04
Туркменская товарная биржа обнародовала данные по импорту из европейских стран Бизнес 31 января 16:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 31 января 16:51
Экс-президент Болгарии призвал найти виновных в утечке деталей газового договора с Азербайджаном Энергетика 31 января 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 31 января 16:43
В Азербайджане выявлено еще 2 186 случаев заражения коронавирусом, вылечились 764 человека Общество 31 января 16:40
TEKNOFEST открывает конкурс на тему «Охрана окружающей среды и возобновляемые источники энергии» Общество 31 января 16:38
При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность» Общество 31 января 16:35
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО Политика 31 января 16:20
Dolce & Gabbana отказывается от использования меха в коллекциях Европа 31 января 16:16
Германия поможет транспортным компаниям Азербайджана стать более конкурентоспособными Транспорт 31 января 16:14
Азербайджан заинтересован в импорте из Украины зерновых и масличных культур Экономика 31 января 16:07
Назван объем сделок, заключенных на туркменской бирже Бизнес 31 января 15:59
В Азербайджанской армии начался новый учебный период Политика 31 января 15:44
В Баку обнаружено тело 4-летней девочки Общество 31 января 15:37
Цены на газ в Европе падают на 6% на торгах в последний день января Европа 31 января 15:34
Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя КНР Политика 31 января 15:31
Экс-глава ИВ Низаминского района Гянджи приговорен к 4 годам лишения свободы Общество 31 января 15:30
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых (Эксклюзив) Энергетика 31 января 15:26
Все новости