Туркменское министерство объявило тендер на строительство цеха по производству стеклотары
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Азербайджан и Россия обсудили вопросы своевременного решения проблем при международных грузоперевозках
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Дополнительные поставки газа из Азербайджана очень нужны многим европейским странам – румынский министр (Эксклюзив)
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана
Работаем совместно с Азербайджаном над рядом мероприятий по случаю 30-летия партнерства с ООН - резидент-координатор
Узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования назвал стоимость контракта с Азербайджаном
Проявив особый героизм, молодое поколение Азербайджана положило конец 30-летней оккупации земель Родины - участник Молодежного форума
Наглядным доказательством успешности молодежной политики стало освобождение сынами Азербайджана земель Родины от оккупации - участник Молодежного форума (Видео)
Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает молодежь - Герой Отечественной войны Азербайджана (Видео)