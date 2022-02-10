Туркменское министерство продлило тендер на закупку спецматериалов

Тендеры 10 февраля 2022 13:04 (UTC+04:00)
Туркменское министерство продлило тендер на закупку спецматериалов
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