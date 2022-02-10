Туркменское министерство продлило тендер на закупку спецматериалов
Лента новостей
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО)
Иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – посол
АБР может расширить масштабы проекта разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане (Эксклюзив)
Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий - Джейхун Байрамов
Молодежная сеть Движения неприсоединения планирует провести в 2022 г. ряд мероприятий - Джейхун Байрамов
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим дальновидную идею продвижения координации на рынке нефти – генсек ОПЕК (Интервью)
Ожидается участие Азербайджана в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе страны-гостя
В Международном центре мугама пройдет благотворительный концерт с участием Афаг Аббасовой и Саиды Тагизаде