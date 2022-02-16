Казахстанский завод привлечет услуги по ремонту автомобилей
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В Азербайджане начался прием заявок на образовательные студенческие кредиты на весенний семестр 2021/2022
На Первом канале России состоится премьерный показ сериала с участием азербайджанских актеров (ФОТО)
Глава Минтранса Кыргызстана обсудил с делегацией Саудовского фонда развития проекты по реконструкции автодорог
Указ Президента Азербайджана знаменует собой начало нового этапа в развитии системы заботы о детях в стране - министерство
Состоялась подготовительная встреча Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией
Продлен срок действия разрешения на перевозку ж/д транспортом продукции растениеводства из Азербайджана в Россию
Информация о ранении члена незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана является ложной - минобороны
АЗЕРТАДЖ принял участие в заседании Совета Всемирного конгресса новостных агентств в Лондоне (ФОТО/ВИДЕО)
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана - минобороны
В Азербайджане завершается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов на осенний семестр
В Баку состоялось торжественное вручение Ширин Меликовой Ордена искусств и литературы Франции (ФОТО)
Азербайджан относится к вопросам, связанным с конфликтами и войнами, исключительно исходя из принципов международного права, мира и безопасности - эксперт
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: 178 тыс. зараженных, менее 1000 в тяжелом состоянии