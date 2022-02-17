AccessBank объявляет тендер
БАКУ/Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на мультивендорную систему видеомониторинга банкоматов.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurem[email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 23.02.2022
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