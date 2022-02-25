Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы
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Парламент Азербайджана принял изменение в закон о назначении священнослужителей, ответственных за места поклонения
Посольство Азербайджана и диаспора участвуют в доставке соотечественников из Украины в Молдову - Гудси Османов
Аллахверди Багиров, Реза Дегати, Мехрибан Бекирова… - рассказывают очевидцы Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)
В столице Азербайджана завершились соревнования 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
В Азербайджане бакалавры смогут повторно сдать вступительный экзамен в магистратуру - Малейка Аббасзаде
ВТБ (Азербайджан) рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от проведения операций в долларах США и евро
Необходимо работать во имя мира и спокойствия, чтобы избежать в будущем таких трагедий, как Ходжалинская - британский посол
В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)