Отменен ряд тендеров Центробанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отменен ряд опросов котировок, объявленных Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сообщает Trend в четверг со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, решением комиссии по закупкам отменены тендеры на привлечение работ по техническому обслуживанию электрооборудования, установленного в административных зданиях, техническому обслуживанию лифтовых установок, поставке и установке необходимых запасных частей для лифтовых установок.

Как отмечается, опросы котировок объявлены несостоявшимися в соответствии со статьей 11.1 закона Азербайджана "О государственных закупках"