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Отменен ряд тендеров Центробанка Азербайджана

Тендеры Материалы 20 октября 2022 11:09 (UTC +04:00)
Отменен ряд тендеров Центробанка Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Отменен ряд опросов котировок, объявленных Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сообщает Trend в четверг со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, решением комиссии по закупкам отменены тендеры на привлечение работ по техническому обслуживанию электрооборудования, установленного в административных зданиях, техническому обслуживанию лифтовых установок, поставке и установке необходимых запасных частей для лифтовых установок, технического обслуживания установок, систем и оборудования пожаротушения.

Как отмечается, опросы котировок объявлены несостоявшимися в соответствии со статьей 11.1 закона Азербайджана "О государственных закупках"

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