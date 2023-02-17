ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили создание местного кредитного агентства

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили создание местного кредитного агентства.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ), обсуждение состоялось в рамках встречи представителей ЦБА и ЕБРР

В ходе встречи были обсуждены вопросы активного участия малого и среднего бизнеса на организованном рынке капитала, перспективы первичного и вторичного рынков и предстоящая работа в этой области в направлении оценки финансовых рисков малого и среднего бизнеса в связи с созданием местного кредитного агентства, над которым работают Центральный банк Азербайджанской Республики и ЕБРР.

Напомним, что на 31 декабря 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивался в 843 миллиона евро.

Отметим, что ранее глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова сообщила, что ожидаемый портфель проектов инвестиций на ближайшие три года составляет 750 миллионов долларов. Около 300 миллионов ЕБРР планирует реализовать в 2023 году в ряде отраслей, таких как энергетика, транспорт, частный сектор, МСБ и банковский сектор.