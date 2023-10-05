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Проект «Девушкам белое к лицу» достиг своей цели!

Тендеры Материалы 5 октября 2023 15:09 (UTC +04:00)
Проект «Девушкам белое к лицу» достиг своей цели!

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Кампания «Девушкам белое к лицу», организованная «Azercell Telecom» и Федерацией дзюдо Азербайджана, достигла своей цели. К социальной инициативе уже присоединились 1000 девушек в белых дзюдоги!

Социальная кампания «Девушкам белое к лицу» направлена на повышении интереса к спорту и пропаганде здорового образа жизни в обществе. Также, кампания затрагивает проблему ранних браков.

В рамках кампании первые 1000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги и 1 месяц бесплатных тренировок. Девушки регулярно принимают участие в тренировках.

Мы хотим, чтобы наши девушки носили дзюдо, потому что им идет белый цвет!

Получить дополнительную информацию о проекте «Девушкам белое к лицу» можно по этой ссылке:

https://qizlaraagyarasir.az/#

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