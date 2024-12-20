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В городе Ханкенди будет заложен "Парк Победы"

Тендеры Материалы 20 декабря 2024 16:15 (UTC +04:00)
В городе Ханкенди будет заложен "Парк Победы"
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди будет заложен "Парк Победы".

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах" завершила подготовительные работы.

Так, организация начинает работы по сносу для закладки в городе "Парка Победы".

Юридическое лицо публичного права поручило выполнение указанных работ компании ООО Şinkar Holding и заключило с ней контракт на сумму 2 миллиона 994 тысячи 837 манатов 4 гяпика.

Отметим, что ООО Şinkar Holding было зарегистрировано в 2009 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 3 миллиона манатов является Мехдиев Алескер Фаррух оглу.

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