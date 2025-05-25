Агентство по регулированию энерговопросов Азербайджана закупит техподдержку для Doc Register

Агентство по регулированию энергетических вопросов при Министерстве энергетики Азербайджана объявило тендер на приобретение услуг технической поддержки программного обеспечения для формирования единой электронной базы документов (Doc Register). Заинтересованные стороны могут направить свои предложения до установленного срока. Дополнительную информацию можно получить по телефону или электронной почте у контактного лица.

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