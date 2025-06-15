Азербайджанский институт продовольственной безопасности закупит услугу по обновлению ПО колл-центра
Азербайджанский институт продовольственной безопасности объявил тендер на модернизацию программного обеспечения колл-центра 1003 и закупку годовых услуг технической поддержки.
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