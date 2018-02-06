В Узбекистане начали предоставлять специальные услуги транзитным туристам

БАКУ /Trend/ - Госкомтуризм Узбекистана начал предоставлять специальные услуги транзитным путешественникам.

Впредь, вместо того чтобы отсиживаться в аэропорту, они смогут узнать Узбекистан получше.

«Госкомтуризм решил восполнить эту брешь. В январе Центр по диспетчеризации и обслуживанию туристов при Госкомтуризме и Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова разработали и утвердили технологию предоставления экскурсионных услуг трансферным/транзитным пассажирам», - сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Узбекистан упростил процесс выдачи виз для посещения страны. Страна ввела безвизовый режим для граждан семи стран - Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Кроме того, был утвержден перечень 39 государств, в отношении которых с 10 февраля 2018 года вводится упрощенный порядок оформления туристских виз.

Также безвизовый режим введён для членов экипажей воздушных судов зарубежных авиакомпаний, осуществляющих регулярные авиарейсы в Узбекистан.

Количество туристов, посетивших Узбекистан в 2017 году, превысило 2,5 миллиона человек. Это на 24 процента больше по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году начали работу более 100 гостиниц с общим номерным фондом 1 355 мест. Около 130 предпринимателей получили лицензии на осуществление туроператорской деятельности.

В минувшем году принято 22 нормативно-правовых акта для укрепления законодательной базы в сфере туриндустрии.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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