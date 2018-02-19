В Бакинском метро появятся два новых современных поезда

19 февраля 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российское ОАО "Метровагонмаш" (входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") и ЗАО "Бакинский метрополитен" заключили договор на поставку поездов для метрополитена Баку, говорится в сообщении "Трансмашхолдинга".

Российское предприятие поставит в Азербайджан два пятивагонных состава, модели 81-765/766. В каждом составе будет два головных и три промежуточных моторных вагона.

Расчетный срок службы вагонов - 31 год.

Договор подписали генеральный директор ОАО "Метровагонмаш" Борис Богатырев и председатель ЗАО "Бакинский Метрополитен" Заур Гусейнов. Первая поставка новых вагонов в Баку планируется в марте текущего года. Исполнение контракта должно быть завершено в течение 2018 года.

Вагоны серии 81-765/766 выпускаются Мытищинским заводом с начала 2017 года для нужд "Московского метрополитена" под наименованием "Москва".

Поезда имеют сквозной проход и более широкие по сравнению с предыдущими моделями дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Они отличаются применением целого ряда инноваций. Для нового поколения вагонов метро разработаны колёса низконапряжённой конструкции с шумопоглотителями. В конструкции использован новый современный асинхронный тяговый привод, обеспечивается надежная, экологичная, шумо- и теплоизоляция вагонов. В головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В пассажирских салонах используются системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха.

"В своей работе по обновлению парка подвижного состава Бакинский метрополитен отдает предпочтение наиболее передовым и перспективным техническим решениям", - сказал коммерческий директор "Трансмашхолдинга" по развитию городского транспорта Андрей Васильев, чьи слова приводятся в сообщении.

ОАО "Метровагонмаш" и Бакинский метрополитен связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества. Завод поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В подземке Баку на сегодня эксплуатируется 280 вагонов метро Мытищинского завода.

Предыдущая поставка мытищинских вагонов в Азербайджан состоялась в 2015 году, тогда ОАО "Метровагонмаш" совместно с Alstom передал "Бакинскому метрополитену" три пятивагонных состава модели 81-760.Б/761.Б/763.Б со сквозным проходом.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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