Buta Airways открывает рейсы в популярный курорт Турции

13 марта 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С седьмого июня 2018 года Buta Airways начинает прямые рейсы в популярный курорт Турции – Аланью, говорится в сообщении авиакомпании, распространенном во вторник.

Минимальный тариф по направлению Баку-Аланья (аэропорт «Газипаша»), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться два раз в неделю – по четвергам и субботам.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж.

Будучи лоукостером, в минимальном тарифе такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Аланья – это красивейший восточный город на средиземноморском побережье и одновременно демократичный курорт Турции, где можно отдыхать с весны до осени.

На территории побережья туристы найдут все необходимое для того, чтобы надолго запомнить свой отпуск. Это сверкающее различными оттенками теплое море, отмеченные Голубым флагом изумительные пляжи, великолепные пейзажи, интересная многовековая история, водные развлечения, а также яркая ночная жизнь.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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