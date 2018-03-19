Бакинские отели снизили цены

БАКУ /Trend/ - В этом году, в отличие от прошлых лет, в преддверии Новруза все отели Баку снизили цены на 20 процентов, сказал в понедельник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АзТА) Нахид Багиров.
По словам Багирова, примерно 10-15 дней назад цены в отелях были выше.
Снижение цен председатель АзТА объяснил тем, что в этом году иранских туристов будет меньше.
"В этом году ожидался большой наплыв иранских туристов, но прогнозы не оправдались, поэтому отели были вынуждены снизить цены», - сказал Багиров.
Он считает нормальными нынешние цены в отелях.
Председатель АзТА отметил, что во всех странах на новогодние или другие праздничные дни, а также там, где проводятся большие международные мероприятия, отели обычно поднимают цены. «В прошлом году в Азербайджан приехало много иранских туристов, поэтому отели подняли цены», - сказал Багиров.
Напомним, что согласно информации министерства культуры и туризма, в 2017 году на праздник Новруз из Ирана в Азербайджан приехало свыше 65 тысяч туристов.
Отметим, что в соответствии с иранским законодательством, граждане этой страны, отправляясь в зарубежное путешествие, платят определенную госпошлину.
В настоящее время те, кто использует авиатранспорт, платят 15 долларов, сухопутный транспорт – семь долларов.
С 20 марта пошлины повысятся, и путешествующие самолетом должны будут заплатить 45 долларов, желающие путешествовать сухопутным транспортом - 15-20 долларов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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