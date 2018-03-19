Бакинские отели снизили цены

БАКУ /Trend/ - В этом году, в отличие от прошлых лет, в преддверии Новруза все отели Баку снизили цены на 20 процентов, сказал в понедельник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АзТА) Нахид Багиров.

По словам Багирова, примерно 10-15 дней назад цены в отелях были выше.

Снижение цен председатель АзТА объяснил тем, что в этом году иранских туристов будет меньше.

"В этом году ожидался большой наплыв иранских туристов, но прогнозы не оправдались, поэтому отели были вынуждены снизить цены», - сказал Багиров.

Он считает нормальными нынешние цены в отелях.

Председатель АзТА отметил, что во всех странах на новогодние или другие праздничные дни, а также там, где проводятся большие международные мероприятия, отели обычно поднимают цены. «В прошлом году в Азербайджан приехало много иранских туристов, поэтому отели подняли цены», - сказал Багиров.

Напомним, что согласно информации министерства культуры и туризма, в 2017 году на праздник Новруз из Ирана в Азербайджан приехало свыше 65 тысяч туристов.

Отметим, что в соответствии с иранским законодательством, граждане этой страны, отправляясь в зарубежное путешествие, платят определенную госпошлину.

В настоящее время те, кто использует авиатранспорт, платят 15 долларов, сухопутный транспорт – семь долларов.

С 20 марта пошлины повысятся, и путешествующие самолетом должны будут заплатить 45 долларов, желающие путешествовать сухопутным транспортом - 15-20 долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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