В китайской провинции внедрят бесплатные полугодовые абонементы для развития туризма

19 марта 2018 16:40 (UTC+04:00)

Администрация ландшафтного парка гор Чанбайшань китайской провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) планирует реализовать льготную политику для привлечения туристов со всего мира, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление ландшафтной зоны гор Чанбайшань.

В частности, планируется начать выпуск бесплатных абонементом на полгода, билеты сроком на три дня и другие услуги.

Так, в рамках новой политики, распространяющейся, как на отечественных, так и иностранных туристов, каждый год предусмотрен бесплатный вход в пейзажную зону гор Чанбайшань в период с первого ноября текущего года по 30 апреля следующего года. При этом, с годным в течение трех дней билетом можно совершить неограниченное число посещений северного и западного туристического сектора. Более того, на период 100 дней, а именно с первого июля по восьмое октября, время работы парковой зоны будет продлено.

Нововведения вступят в силу с первого мая 2018 года.

В последние годы провинция Цзилинь всеми силами стремится создать бренд круглогодичного туризма в ландшафтном парке гор Чанбайшань, который очень нравится туристам. Например, лишь за короткие новогодние праздники по случаю Чуньцзе (традиционный китайский Новый год) в этом году число туристов, посетивших ландшафтный парк гор Чанбайшань, составило почти 30 тысяч человеко-раз.

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