Число посетивших Турцию израильских туристов увеличилось более чем на 75%

2 апреля 2018 20:32 (UTC+04:00)

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