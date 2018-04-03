AZAL открывает прямой рейс из Лянкярана в Москву

БАКУ /Trend/ - С восьмого июня открываются прямые рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по маршруту Москва-Лянкяран-Москва, сообщает во вторник пресс-служба AZAL

Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах Airbus A320.

Вылеты из Международного аэропорта "Внуково" (VKO) в 10:00 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Лянкярана (LKK) в 14:10. Обратные рейсы из Лянкярана будут вылетать в 15:40, прибытие в Москву в 17:50 по местному времени.

Билеты можно забронировать и приобрести на сайте авиакомпании www.azal.az, в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80, короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880.

E-mail: callcenter@azal.az

Отметим, что в рамках летнего расписания в Москву также будут выполняться рейсы AZAL из других регионов Азербайджана - Гянджи (с 13 апреля) и Габалы (с четвертого июня). Рейсы по данным направлениям осуществляются в рамках совместной программы партнерства с российскими туристическими компаниями.

Кроме того, прямые рейсы из Гянджи в Москву также осуществляет первый национальный лоукостер Buta Airways.

(Автор: Максим Цурков)

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