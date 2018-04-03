AZAL открывает прямой рейс из Лянкярана в Москву

3 апреля 2018 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С восьмого июня открываются прямые рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по маршруту Москва-Лянкяран-Москва, сообщает во вторник пресс-служба AZAL

Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах Airbus A320.

Вылеты из Международного аэропорта "Внуково" (VKO) в 10:00 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Лянкярана (LKK) в 14:10. Обратные рейсы из Лянкярана будут вылетать в 15:40, прибытие в Москву в 17:50 по местному времени.

Билеты можно забронировать и приобрести на сайте авиакомпании www.azal.az, в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80, короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880.

E-mail: callcenter@azal.az

Отметим, что в рамках летнего расписания в Москву также будут выполняться рейсы AZAL из других регионов Азербайджана - Гянджи (с 13 апреля) и Габалы (с четвертого июня). Рейсы по данным направлениям осуществляются в рамках совместной программы партнерства с российскими туристическими компаниями.

Кроме того, прямые рейсы из Гянджи в Москву также осуществляет первый национальный лоукостер Buta Airways.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан представил в Москве швейные изделия на десятки миллионов долларов
Бизнес 31 марта 14:10
Аэропорт Баку работает в штатном режиме
Общество 30 марта 13:08
Свыше 30 компаний из Кыргызстана примут участие в акции в Москве
Бизнес 29 марта 14:28
Азербайджанский сюрреалист открывает портал в Москве через мистику ночи
Культура 28 марта 16:47
В МГИМО открылась выставка Ашрафа Гейбатова: Мост между временами и странами (ФОТО)
Культура 27 марта 17:03
Московские власти тестируют дронов-курьеров
Россия 20 марта 15:58
В Баку состоялось заседание 36 сессии Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства (ФОТО)
Бизнес 19 марта 12:02
Современная женщина Азербайджана – проект в Лянкяране (ФОТО)
Социум 18 марта 17:22
В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали восемь человек
Россия 17 марта 17:51
В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов
Россия 15 марта 10:14
В Москве пресечен канал переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак
Россия 14 марта 00:34
Коллекция азербайджанского дизайнера представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia (ФОТО)
Стиль 13 марта 15:29
В Москве в Crocus City Hall пройдет грандиозный концерт звезд Азербайджана и Турции
Звёздный мир 9 марта 14:55
В Москве из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей ТЦ "Охотный ряд"
Россия 8 марта 22:13
"Азераэронавигация" и IATA будут сотрудничать в ряде ключевых областей (ФОТО)
Бизнес 7 марта 16:30
Джахангир Аскеров: Открытие рейса Баку – Абу-Даби позволит гражданам Азербайджана еще более расширить географию полетов (ФОТО)
Туризм 2 марта 16:21
"Азербайджанские авиалинии" и Boeing вступают в новый этап сотрудничества (ФОТО)
Бизнес 23 февраля 16:15
В Москве в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции
Россия 19 февраля 20:08