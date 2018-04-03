Таджикско-узбекскую границу ежедневно пересекают свыше 10 тысяч человек

3 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

После отмены визового режима между Ташкентом и Душанбе ежедневно таджикско-узбекскую границу пересекают свыше 10 тысяч человек, сообщает News.tj.

Самый большой поток приходится на КПП, соединяющие Турсунзаде-Сариосиё и Пенджикент-Самарканд – в среднем до 2 тысяч граждан обеих стран. Такие данные приводит пресс-служба пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным издания, в других КПП число желающих пресечь границу двух государств ежесуточно составляет от 400 до 1 тысячи граждан с обеих сторон.

«В общей сложности, границу двух государств ежесуточно пересекают свыше 10 тыс. граждан, и число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет», – заявили в таджикских погранвойсках.

По словам пресс-секретаря пограничных войск ГКНБ республики Мухаммада Улугходжаева, Таджикистан постепенно увеличивает штат своих пограничников, работающих на КПП на границе с Узбекистаном, чтобы избежать возникновения очередей среди желающих попасть в нашу страну и обратно в соседнюю страну.

В этом году власти обещали возобновить работу всех 16 пунктов пропуска на границе между двумя странами.

В соответствии с межправительственным соглашением между Узбекистаном и Таджикистаном от 2002 года, на таджикско-узбекской границе функционировали 16 пунктов пропуска. Из них девять имели международный статус, остальные семь – двусторонний. Четыре погранперехода работали для железнодорожного транспорта.

Большинство пунктов пропуска были закрыты в период охлаждения отношений между двумя государствами при Исламе Каримове.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев взял курс на сближение с соседними государствами и в конце прошлого года заявил о намерении восстановить транспортные коммуникации, в частности с Таджикистаном.

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