Число приехавших в Азербайджан в этом году туристов выросло на 12,5% - министр

БАКУ /Trend/ - Число туристов, приехавших в Азербайджан за три месяца этого года, выросло на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал в среду министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр отметил, что и в марте этого года наблюдался рост числа приехавших в страну туристов.

«Этот рост составил примерно 13 процентов по сравнению с мартом прошлого года. В этом году на праздник Новруз в Азербайджан приехало много туристов, и в праздничные дни министерство культуры и туризма, Национального бюро по пропаганде туризма провели много мероприятий», - сказал Гараев.

По его словам, в этих мероприятиях участвовало более 1-1,5 миллиона человек.

«Это хороший показатель. Считаю, что Азербайджан идет по правильному пути в развитии туризма», - сказал руководитель ведомства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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