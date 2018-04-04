В Азербайджан стало больше приезжать туристов из Китая и Индии

БАКУ /Trend/ - Постепенно растет число туристов, прибывающих в Азербайджан из Китая и Индии, сказал в среду завотделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев.

По его словам, туристы Китая и Индии очень интересуются Азербайджаном.

"Для увеличения числа туристов из этих стран проводится различная работа по пропаганде, представители Азербайджана принимают участие в международных выставках и конференциях", - сказал Исмиев.

Завотделом добавил, что за последние 2-3 года увеличилось число туристов, прибывающих в Азербайджан из арабских стран, и каждый год этот рост продолжается.

Исмиев добавил, что в настоящее время рассматривается вопрос применения для гостиниц Азербайджана стандартов халяльного туризма.

"Документы по стандартам халяльного туризма переданы для рассмотрения в государственные структуры", - сказал завотделом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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