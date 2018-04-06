В Азербайджане планируется создать промпарк в туристической сфере - министр

6 апреля 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане функционируют специализированные парки по различным сферам промышленности и существуют возможности для создания такого парка и в туристической сфере.

Об этом на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщили в пятницу в министерстве.

Мустафаев проинформировал гостя о стремительном развитии туризма в Азербайджане в последние годы, проведении в стране ряда мероприятий международного значения, росте приезжающих в Азербайджан туристов и зарубежных гостей, создании современной инфраструктуры для развития туризма в Баку и регионах, рассказал о планах по развитию этой сферы.

На встрече было отмечено, что развитие туризма - одно из приоритетных направлений азербайджанской экономики и Азербайджан обладает большим потенциалом в этой сфере, что в Азербайджане функционирует специализированный вуз по туризму - Азербайджанский университет туризма, что упрощение визового режима является важным показателем для развития туризма и в настоящее время посредством применяемой в Азербайджане системы "ASAN viza" туристам, независимо от нерабочих дней и праздников, за три часа выдается виза, что придает импульс росту туристов.

На встрече было отмечено, что могут быть организованы совместные презентации по туристическому потенциалу Азербайджана и в этой сфере целесообразно сотрудничество с AZPROMO.

Отметив большой потенциал Азербайджана в туристической сфере, Пололикашвили высказал соображения о развитии туризма в стране, сотрудничестве с представляемой им структурой, выдвинул предложения, связанные с созданием Международного образовательного центра в Азербайджане, подготовкой специализированных кадров, развитием регионального туризма, проектами по инвестированию в эту сферу и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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