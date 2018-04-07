Болгария приветствует возможность открытия чартерных рейсов с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Болгария приветствует возможность открытия чартерных рейсов из Баку на один из своих морских курортов, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.

"Азербайджанская сторона уже проявила интерес к изучению возможностей открытия чартерных рейсов из Баку на один из наших морских курортов, и мы приветствуем эти намерения", - сказала министр.

Министр отметила, что прямые рейсы между Софией и Баку, запущенные в январе текущего года, безусловно, окажут положительное влияние на взаимный поток туристов.

Как Болгария, так и Азербайджан предлагают очень хорошие и разнообразные возможности для туризма.

"Новое авиасообщение создает больше возможностей для ознакомления с образом жизни и культурой наших народов, а также позволяет обеспечить более интенсивные контакты между предпринимателями двух стран, поддержать более динамичные экономические отношения, в том числе в сфере туризма. Я уверена, что таким образом мы будем углублять наше сотрудничество по развитию культурного, исторического, оздоровительного, фестивального, эко-, гастрономического, винного и многих других видов туризма", - сказала Ангелкова.

Министр также рассказала о возможности открытия прямых авиарейсов между Баку и другими болгарскими городами.

"В Болгарии воздушное сообщение проходит через четыре крупных аэропорта - Софию, Варну, Бургас и Пловдив. Традиционно, черноморские курорты Болгарии привлекают наибольшее количество иностранных гостей. Мы поддерживаем активный диалог с крупными и недорогими авиакомпаниями. После проведения точного анализа некоторых факторов в будущем, возможно, будут открыты авиарейсы в другие города Болгарии", - отметила Ангелкова.

Затронув тему возможностей упрощения визового режима между двумя странами, министр сказала, что Болгария не вводит односторонние визовые правила в отношении других стран, а скорее следует политике ЕС в этом отношении.

"Я считаю, что наши страны должны активно развивать сотрудничество, как в сфере туризма, так и во многих других секторах экономики. В целях увеличения количества выданных виз и поощрения туристических посещений мы работаем над внедрением новых технологий, чтобы ускорить обработку запросов на поездки. Мы также высоко ценим усилия Азербайджана по облегчению выдачи виз болгарским гражданам в электронном виде, что, несомненно, увеличит приток туристов", - добавила Ангелкова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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