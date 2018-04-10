Pakistan Observer: Азербайджан переживает туристический бум

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию туризма в стране. Об этом говорится в статье “Туризм в Азербайджане переживает бум”, опубликованной на сайте газеты Pakistan Observer.

Автор статьи отмечает, что страна обладает всем необходимым природным и географическим потенциалом для развития туризма, а жители страны гостеприимны и приветливы. “В Азербайджане девять из 11 климатических зон, в наличии горы, леса, озера, зоны для летнего отдыха, а также исторические памятники”, - говорится в статье.

Туристов в Азербайджане могут привлечь дворец Ширваншахов в Баку, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, Бакинский бульвар, грязевые вулканы на Абшеронском полуострове, древний храм огнепоклонников и множество других достопримечательностей.

Особое внимание в статье уделяется строительству новой туристической инфраструктуры в регионах, восстановлению культурно-исторических памятников и заповедников. При этом отмечается, что развитие туризма вносит свой вклад в расширение предпринимательской деятельности в стране и способствует повышению уровня занятости.

Pakistan Observer не обошел вниманием и современную архитектуру Азербайджана, рекомендуемую туристам для посещения. В частности, отмечается, что в Центре Гейдара Алиева - символе современного Азербайджана и Баку - можно побывать на различных крупных выставках, ознакомиться с историей страны и ее культурой.

“В музее [находящемся в Центре Гейдара Алиева] можно ознакомиться с различными периодами истории Азербайджана. Здесь также отображены предметы, относящиеся к разным направлениям азербайджанской культуры. Например, можно увидеть уникальные образцы древних ремесел, в частности, школу азербайджанского ковроткачества”, - говорится в статье.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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